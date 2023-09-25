Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3 пройдет в одном из пермских театров

19 октября в Перми состоится второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3. В восьмерку команд-участниц турнира в этом году вошли: Бионорд, INANOMO (обе — Россия), Krupanj (Сербия), Team Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), сборная Пекина и сборная Белоруссии.

Баскетболисты, среди которых есть призеры Олимпиады-2020 в Токио, сыграют на сцене культового пермского «Театра-Театра». Турнир пройдет в рамках XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия столицы Пермского края.

Призовой фонд Суперкубка-2023 составит 3 миллиона рублей.