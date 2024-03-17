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17 марта, 20:00

«Зенит» выиграл Кубок России по баскетболу

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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«Зенит» впервые стал победителем «Финала четырех» Winline Кубка России по баскетболу, который прошел в Екатеринбурге при аншлаге. 

В решающем матче сине-бело-голубые в тяжелой борьбе сумели обыграть «Нижний Новгород» (64:55), отомстив за прошлогоднее домашнее поражение в финале национального кубка.

Героем встречи и MVP турнира был признан разыгрывающий защитник петербургского клуба Трент Фрейзер. В символическую пятерку вошли Евгений Воронов (МБА), Андрей Воронцевич, Кейси Шеперд (оба — «Пари» НН), Октавиус Эллис («Уралмаш») и Винс Хантер («Зенит»),

Бронза досталась баскетболистам «Уралмаша», которые в утешительном финале смогли переиграть столичный МБА (82:70).

 

 

Баскетбол
БК Зенит
БК Нижний Новгород
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