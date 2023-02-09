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Сегодня, 21:34

«Зенит» обыграл «Уралмаш» и вышел в «Финал четырех» Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» обыграл «Уралмаш» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу — 89:82.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 24 очка. У «Уралмаша» 22 очка набрал Александр Захаров.

Первая встреча закончилась со счетом 73:64 также в пользу «Зенита», поэтому в «Финал четырех» турнира проходит санкт-петербургский клуб.

В других встречах четвертьфинала Кубка России сыграют следующие пары: «Нижний Новгород» — УНИКС, МБА — «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Химки» — «Руна».

БК Зенит
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