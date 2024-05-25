Семак обратился к игрокам «Зенита» с речью после чемпионства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился с речью к игрокам команды после чемпионства.

25 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в последнем туре РПЛ и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Весь сезон у нас каждый тур практически негативные эмоции. Не везет, где-то что-то не получается. И после каждого тура практически где-то внизу-внизу. Хотя бы глоточек такой радости и солнца!

Я много думал о том, почему мы в такой ситуации оказались. Это такая проверка на человечность. И на профессионализм, понятно, это не обсуждается. Несмотря ни на какие обстоятельства, никто из вас не был равнодушным.

Вот эти 30 минут сегодня с лихвой окупили весь негатив, все негативные эмоции, которые мы получили в ходе сезона. Вы все вместе заслужили на 100 процентов вот эти 30 минут радости и счастья, которые вы принесли болельщикам, семьям», — сказал Семак в видео, которое опубликовала пресс-служба «Зенита».

После завоевания чемпионства Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с командой. Новое соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30.