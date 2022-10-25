Грайнер может провести в российской колонии восемь лет. Ее приговор вступил в силу

Успеет ли Джо Байден договориться об обмене звездной баскетболистки до ноябрьских выборов в Конгресс США?

Московский областной суд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер. Ранее Химкинский городской суд приговорил одну из лучших баскетболисток мира к девяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей за ввоз гашишного масла в Россию. При этом апелляционная инстанция по представлению гособвинения пересчитала время нахождения Грайнер под стражей. День, проведенный в СИЗО, будет засчитан 32-летней американке за полтора в колонии вместо дня за день (как постановил суд первой инстанции). После пересчета двукратной олимпийской чемпионке придется провести в колонии около восьми лет. Впрочем, по-прежнему не исключен вариант, что Россия и США договорятся об обмене заключенными. Возможно, это случится уже в ноябре.

Бриттни Грайнер. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приговор вступил в законную силу

Суд первой инстанции над бывшей центровой екатеринбургского УГМК продолжался чуть более месяца. Прокурор запросил для баскетболистки 9,5 года колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Защита указывала, что Грайнер признала свою вину, а экспертиза вещества, найденного у баскетболистки 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево, была проведена с нарушением. Адвокат Мария Благоволина просила оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.

Сама Бриттни в последнем слове отметила, что допустила непреднамеренную ошибку, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс. Она извинилась перед БК УГМК и родственниками, а также повторила, что не хотела ввозить вещества, которые запрещены на территории РФ. Во время судебного процесса стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних. Ранее врач БК УГМК Анатолий Калабин, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что после того как Бриттни перенесла коронавирус, у нее проявился синдром пониженного внимания. Из-за этой болезни спортсменка начала принимать некие препараты, прописанные ей в США в 2022 году.

В итоге суд посчитал полностью доказанной вину Грайнер по двум статьям УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств) и приговорил ее к девяти годам лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено частичное признание вины и спортивные достижения экс-центровой БК УГМК. Адвокаты спортсменки оказались не согласны с таким решением, отмечая, что судья проигнорировал доказательства защиты.

Оперативно была подана апелляция в суд вышестоящей инстанции, но и в Мособлсуде не нашли причин смягчить приговор Бриттни (защита просила отменить приговор Грайнер и оправдать ее либо смягчить ей наказание или назначить условный срок). Исключение — засчитать день, проведенный в СИЗО, за полтора. Таким образом, Грайнер придется провести в колонии около восьми лет.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу, Грайнер скоро могут этапировать в колонию.

Бриттни Грайнер. Фото Reuters

Бриттни не ожидала многого

— Как бы вы прокомментировали решение суда, было ли оно ожидаемым? — вопрос адвокатам Бриттни Марии Благоволиной и Александру Бойкову.

— Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России. Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как если ей придется отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для нее значение.

— Вы будете обжаловать решение?

— Нам необходимо обсудить это с нашим клиентом. Мы считаем, что должны использовать все доступные правовые инструменты с учетом строгости приговора.

— Что дальше будет с Грайнер? Куда и когда она будет перемещена?

— Решение обычно принимает ФСИН, учитывая множество факторов. Принятие такого решения, оформление документов и перевод осужденного в другое место занимает до нескольких месяцев. Поскольку Бриттни является гражданкой другого государства, материалы дела должны быть переведены на английский язык, что потребует еще большего времени. Мы будем следить за ходом дела и держать СМИ в курсе.

Давление звезд

Адвокат Пола Уилана (осужден в России на 16 лет за шпионаж) Владимир Жеребенков уверен, что баскетболистка и его клиент не будут отбывать полный срок в российской колонии. По его словам, политики России и США все-таки договорятся об обмене заключенными. Впрочем, чтобы отпустить Грайнер и Уилана, потребуется помилование Президента РФ: «Даю 99 процентов, что вопрос обмена будет решен положительно, — заявил «СЭ» Владимир Жеребенков. — Вопрос лишь в том, Пола и Бриттни обменяют на одного или на двоих граждан РФ».

На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Джо Байден хочет вернуть Грайнер в США до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. «В этой острой ситуации, как мне кажется, Байден думает прежде всего о предстоящих промежуточных выборах, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков. Но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует», — сказал Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо политической выгоды от обмена Байдену важно удовлетворить желания звезд американского спорта, которые очень помогли ему выиграть президентские выборы у Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

«Президент, выполните свою работу! Пожалуйста, верните нашу сестру домой», — сказал звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг.

«Мне кажется, она ни в коем случае не должна находиться в тюрьме. Все ждут, когда она вернется. По-моему, это безумие, если честно», — заявил один из лучших игроков НБА, разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт.