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Сегодня, 21:30

Театральная сцена, крутой баскетбол и живая музыка. Суперкубок-2023 ЕКЛ прошел на ура

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Команда Inanomo
Команда Inanomo.
Фото пресс-служба ЕКЛ
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В финале российский Inanomo переиграл сербский Krupanj.

В Перми завершился второй в истории Суперкубок Единой континентальной лиги (ЕКЛ). Турнир команд по баскетболу 3х3 из семи стран прошел в пермском «Театре-Театре» при полном аншлаге. На глазах около 700 зрителей, расположившихся на балконах и в партере известного театра, победу одержала российская команда Inanomo. Московский коллектив выиграл пять матчей из пяти, а приз MVP получил Владислав Мелешкин, показавший невероятную результативность в финальном матче с Krupanj. Сербский коллектив, в свою очередь, оставил без решающего матча пермский «Бионорд», в составе которого выступал серебряный призер Игр-2020 в Токио Александр Зуев.

В камерной атмосфере

В восьмерку команд — участниц Суперкубка ЕКЛ 3х3 в этом году вошли: «Бионорд», Inanomo (обе — Россия), Krupanj (Сербия), Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), Huifu (Китай) и «Минск-Беларусь». «Несмотря на все произошедшие события и почти полную отмену российского спорта, мы находимся на связи со всеми ведущими командами мира и коллегами. Поэтому все команды, которые мы пригласили на Суперкубок в Перми, откликнулись с огромным желанием и благодарностью. Никого уговаривать не пришлось», — отмечал «Известиям» генеральный директор ЕКЛ Александр Фомин.

Фото пресс-служба ЕКЛ

В предварительном раунде команды были разделены на две группы по четыре команды. Группу А уверенно выиграла московская Inanomo. Юрий Беспалов и компания переиграли гостей из Huifu (22:6), Krupanj (21:18) и Sao Paulo DC (20:18). За вторую путевку в полуфинал из этого квартета боролись сербы и бразильцы. В итоге в очной дуэли сильнее оказались Krupanj, которые попали на победителя группы B российский «Бионорд». Команда из Перми также выиграла три матча на предварительном этапе, испытав реальные проблемы только Sao Paulo DC (20:18). Бразильская же команда, потеряв много сил в борьбе с фаворитом, не смогла выйти в плей-офф, в драматичной борьбе уступив «Минску-Беларусь» (16:13). Итальянский Milano проиграл все три матча, причем досрочно.

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«Приглашение и участие в таком замечательном турнире — это уже победа, — признался лидер итальянского клуба Milano Витторио Ванзулли. — Сыграть на сцене театра и побороться с такими титулованными игроками — большая удача. Результат неудовлетворительный, но мы получили хороший опыт».

В первом полуфинале Inanomo довольно уверенно обыграл гостей из Белоруссии (21:11), а вот в матче Krupanj и «Бионорда» разница составила всего два очка (19:17 в пользу сербов). Иван Сайчич и Милан Скударич (кстати, признанный лучший форвардом турнира) остановили Александра Зуева и показали отличную эффективность в атаке. Отметим, что Суперкубок прошел в рамках «Россия — спортивная держава», поэтому на трибунах присутствовало много почетных гостей, включая министра спорта Олега Матыцина.

Сергей Кущенко, министр спорта Республики Белоруссии Сергей Ковальчук и Олег Матыцин
Сергей Кущенко, министр спорта Республики Белоруссии Сергей Ковальчук и Олег Матыцин.
Фото пресс-служба ЕКЛ

«Я увидел отличное зрелище, получил большое удовольствие, — поделился своими впечатлениями с «СЭ» Олег Матыцин. — Организаторам удалось совместить спорт и искусство. Собравшиеся зрители наслаждались баскетболом 3х3, довольно контактным видом спорта, в камерной атмосфере театра».

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Победный поклон

Перед финалом прошел конкурс по броскам сверху, который выиграл данкер из Череповца Кирилл Мирошниченко. «Отметил бы зрителей, которые очень здорово поддерживали всех участников слэм данк контеста, — рассказал «СЭ» Мирошниченко. — Это сильно заряжало. Что касается условий, то мне было тяжеловато. Все свои данки я выполняю с отскоком об пол. Но на этой площадке отскок был слабоват. Поэтому пришлось делать другие броски сверху, чуть понадежнее. Отмечу, что я второй раз участвовал в подобном конкурсе на сцене театра. У моих конкурентов был первый опыт. Возможно, мандраж помешал им показать свой высокий уровень. Так они очень крутые данкеры».

Фото пресс-служба ЕКЛ

Помимо данкеров на протяжении всего дня зрителей радовали две музыкальные группы, вживую игравшие классические рок-композиции. Определенно это добавляло драйва. Апогеем же стал решающий матч между Inanomo и Krupanj. Сербский коллектив, неплохо выступающий в Мировом туре этого сезона, выглядел фаворитом, но нашей команде все же удалось оставить Суперкубок в России. Х-фактором финала стал Владислав Мелешкин. При счете 12:10 защитник забросил несколько дальних бросков, которые морально добили соперников. Итоговый счет встречи — 22:13.

«Две самые тяжелые игры на турнире вышли как раз против сербской команды, — отметил «СЭ» Владислав Мелешкин. — На групповом этапе и в финале. Довольны, что в отсутствие международных турниров удалось поиграть с иностранными командами. А в Перми мы играли только против них. За это хочу поблагодарить руководство ЕКЛ, организовавшее отличный турнир и красивое шоу».

Фото пресс-служба ЕКЛ

Антураж отметил и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко: «Впечатления крутые. Все как в театре, в конце даже победители и призеры вышли к зрителям на поклон. Фантастика. Уже представители трех российских городов и один иностранец спрашивали у меня, можно ли перенять ваш опыт и провести такой турнир у себя. Это главная оценка. Людей, которые приехали на форум».

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