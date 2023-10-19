Театральная сцена, крутой баскетбол и живая музыка. Суперкубок-2023 ЕКЛ прошел на ура

В финале российский Inanomo переиграл сербский Krupanj.

В Перми завершился второй в истории Суперкубок Единой континентальной лиги (ЕКЛ). Турнир команд по баскетболу 3х3 из семи стран прошел в пермском «Театре-Театре» при полном аншлаге. На глазах около 700 зрителей, расположившихся на балконах и в партере известного театра, победу одержала российская команда Inanomo. Московский коллектив выиграл пять матчей из пяти, а приз MVP получил Владислав Мелешкин, показавший невероятную результативность в финальном матче с Krupanj. Сербский коллектив, в свою очередь, оставил без решающего матча пермский «Бионорд», в составе которого выступал серебряный призер Игр-2020 в Токио Александр Зуев.

В камерной атмосфере

В восьмерку команд — участниц Суперкубка ЕКЛ 3х3 в этом году вошли: «Бионорд», Inanomo (обе — Россия), Krupanj (Сербия), Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), Huifu (Китай) и «Минск-Беларусь». «Несмотря на все произошедшие события и почти полную отмену российского спорта, мы находимся на связи со всеми ведущими командами мира и коллегами. Поэтому все команды, которые мы пригласили на Суперкубок в Перми, откликнулись с огромным желанием и благодарностью. Никого уговаривать не пришлось», — отмечал «Известиям» генеральный директор ЕКЛ Александр Фомин.

Фото пресс-служба ЕКЛ

В предварительном раунде команды были разделены на две группы по четыре команды. Группу А уверенно выиграла московская Inanomo. Юрий Беспалов и компания переиграли гостей из Huifu (22:6), Krupanj (21:18) и Sao Paulo DC (20:18). За вторую путевку в полуфинал из этого квартета боролись сербы и бразильцы. В итоге в очной дуэли сильнее оказались Krupanj, которые попали на победителя группы B российский «Бионорд». Команда из Перми также выиграла три матча на предварительном этапе, испытав реальные проблемы только Sao Paulo DC (20:18). Бразильская же команда, потеряв много сил в борьбе с фаворитом, не смогла выйти в плей-офф, в драматичной борьбе уступив «Минску-Беларусь» (16:13). Итальянский Milano проиграл все три матча, причем досрочно.

«Приглашение и участие в таком замечательном турнире — это уже победа, — признался лидер итальянского клуба Milano Витторио Ванзулли. — Сыграть на сцене театра и побороться с такими титулованными игроками — большая удача. Результат неудовлетворительный, но мы получили хороший опыт».

В первом полуфинале Inanomo довольно уверенно обыграл гостей из Белоруссии (21:11), а вот в матче Krupanj и «Бионорда» разница составила всего два очка (19:17 в пользу сербов). Иван Сайчич и Милан Скударич (кстати, признанный лучший форвардом турнира) остановили Александра Зуева и показали отличную эффективность в атаке. Отметим, что Суперкубок прошел в рамках «Россия — спортивная держава», поэтому на трибунах присутствовало много почетных гостей, включая министра спорта Олега Матыцина.

Сергей Кущенко, министр спорта Республики Белоруссии Сергей Ковальчук и Олег Матыцин. Фото пресс-служба ЕКЛ

«Я увидел отличное зрелище, получил большое удовольствие, — поделился своими впечатлениями с «СЭ» Олег Матыцин. — Организаторам удалось совместить спорт и искусство. Собравшиеся зрители наслаждались баскетболом 3х3, довольно контактным видом спорта, в камерной атмосфере театра».

Победный поклон

Перед финалом прошел конкурс по броскам сверху, который выиграл данкер из Череповца Кирилл Мирошниченко. «Отметил бы зрителей, которые очень здорово поддерживали всех участников слэм данк контеста, — рассказал «СЭ» Мирошниченко. — Это сильно заряжало. Что касается условий, то мне было тяжеловато. Все свои данки я выполняю с отскоком об пол. Но на этой площадке отскок был слабоват. Поэтому пришлось делать другие броски сверху, чуть понадежнее. Отмечу, что я второй раз участвовал в подобном конкурсе на сцене театра. У моих конкурентов был первый опыт. Возможно, мандраж помешал им показать свой высокий уровень. Так они очень крутые данкеры».

Фото пресс-служба ЕКЛ

Помимо данкеров на протяжении всего дня зрителей радовали две музыкальные группы, вживую игравшие классические рок-композиции. Определенно это добавляло драйва. Апогеем же стал решающий матч между Inanomo и Krupanj. Сербский коллектив, неплохо выступающий в Мировом туре этого сезона, выглядел фаворитом, но нашей команде все же удалось оставить Суперкубок в России. Х-фактором финала стал Владислав Мелешкин. При счете 12:10 защитник забросил несколько дальних бросков, которые морально добили соперников. Итоговый счет встречи — 22:13.

«Две самые тяжелые игры на турнире вышли как раз против сербской команды, — отметил «СЭ» Владислав Мелешкин. — На групповом этапе и в финале. Довольны, что в отсутствие международных турниров удалось поиграть с иностранными командами. А в Перми мы играли только против них. За это хочу поблагодарить руководство ЕКЛ, организовавшее отличный турнир и красивое шоу».

Фото пресс-служба ЕКЛ

Антураж отметил и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко: «Впечатления крутые. Все как в театре, в конце даже победители и призеры вышли к зрителям на поклон. Фантастика. Уже представители трех российских городов и один иностранец спрашивали у меня, можно ли перенять ваш опыт и провести такой турнир у себя. Это главная оценка. Людей, которые приехали на форум».