Коммуникация и синергия. Как прошел «Экспо Баскет» в Екатеринбурге

Главный баскетбольный форум страны получился продуктивным для участников.

В Екатеринбурге 13-14 октября прошел шестой по счету «Экспо Баскет», традиционно собравший всех, кто работает над развитием российского баскетбола. Столица Урала — символичный выбор, учитывая внимание РФБ к регионам и прогресс города как со спортивной, так и с инфраструктурной точки зрения. Буквально на другом берегу от конференц-центра, принявшего «Экспо Баскет», подходит к завершению строительство «УГМК Арены», а соорганизатором форума вместе с Российской федерацией баскетбола (РФБ) и деловым изданием «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» стал клуб «Уралмаш», который в новом сезоне удачно дебютировал в Единой лиге ВТБ (уже успели обыграть «Зенит» и «Локомотив-Кубань»).

Акцент на регионы и детей

«В первые четыре года после моего прихода в РФБ мы активно занимались структурой самой федерации, а сейчас у нас идет период максимального акцента на регионы, — подчеркнул в своем выступлении президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — И я рад, что на «Экспо Баскете» у нас есть возможность пообщаться, поспорить, обменяться опытом. Есть много вопросов, проектов и, конечно, проблем, которые хочется обсудить».

Традиционно глава РФБ отчитался за прошедший год и поделился планами дальнейшей работы. В частности, он отметил, что его стратегия подразумевает, что в третью четырехлетку федерация сделает основной акцент на детский баскетбол. «Не значит, что мы отодвинем другие направления, но после решения структурных и инфраструктурных вопросов мы хотим уделить особое внимание фундаменту нашей игры», — отметил Кириленко.

Андрей Кириленко. Фото Пресс-служба РФБ

Форум «Баскетбольная индустрия России», деловая программа «Экспо Баскета 2023», получилась максимально насыщенной. Два дня, 16 часов выступлений и 66 спикеров. Охват тем соответствующий: подготовка юных спортсменов до бюджетов профессиональных клубов, замена колец на дворовых площадках до строительства крупных спорткомплексов, развитие уже завоевавшего популярность баскетбола 3 x 3 и медиалиги. А также привлечение спонсоров, получение грантов, поиск сотрудников, взаимодействие общественных организаций и власти.

Поиск решений

В полном соответствии с приоритетами РФБ много времени для выступлений получили представители регионов. Опыт с мест — особенно ценный, и коллегам по местным федерациям было полезно услышать друг от друга подробности самых разных проектов. И реконструкция площадки для уличного баскетбола, и создание мощной областной лиги, и привлечение повышенной финансовой поддержи от департамента спорта — все это одинаково важно, когда можно расспросить непосредственных участников, узнать все и о достижениях, и об ошибках. Со сцены своим опытом поделились представители Москвы, Московской области, Алтайского края, Башкирии, Вологодской области, Калининградской области, Нижегородской области, Пермского края, Свердловской области, Тверской области, Тюменской области, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области. А еще больше обсуждений прошло в кулуарах.

Фото Пресс-служба РФБ

Сама обстановка конференции располагала к эффективной коммуникации и синергии. Порой важные вопросы находили решение в считанные минуты просто благодаря своевременному обсуждению. Есть сомнения в актуальности федеральных стандартов подготовки? Представитель Министерства спорта России тут же выражает готовность доработать документ вместе с экспертами РФБ. Возникли проблемы в отношениях с региональным центром спортивной подготовки? Сотрудник федерального ЦСП тут же записывает подробности и обещает повлиять на ситуацию. И таких примеров масса.

Вообще взаимодействие, коммуникация — пожалуй, главная характеристика «Экспо Баскета». Настрой участников на сотрудничество позволил найти друг друга многим заинтересованным сторонам. Например, большой интерес вызвали описания механизмов работы социальных проектов РФБ, благотворительных фондов и разных грантовых программ. Это не секретная информация, но внятная презентация, простые советы по участию и возможность задать любые, даже наивные вопросы, получив подробный и содержательный ответ, и этим они бесценны.