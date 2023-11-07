Для всех и каждого. Громкие успехи проекта «тихий!баскетбол»

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Знаете ли вы, что означает фраза «Сильно не значит громко»? Это девиз социального проекта Российской федерации баскетбола по развитию инклюзивного спорта. Он получил название «тихий!баскетбол» и пользуется особым вниманием руководства организации.
На самом деле, в РФБ давно ведется работа по развитию баскетбола среди спортсменов с ограничениями здоровья. Но летом 2022 года ее решено было систематизировать, именно тогда и появился проект «тихий!баскетбол». Его основными направлениями стали помощь и поддержка детей и взрослых спортсменов с нарушением слуха, поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Миссия проекта — сделать баскетбол доступнее для особенных атлетов и влюбить в этот спорт каждого, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
В нынешнем виде «тихий!баскетбол» существует не так давно, но уже может похвастаться серьезными достижениями. Главным из них, пожалуй, является проведение Лиги сильных людей — турнира по баскетболу 3х3 на колясках. Он проходил с марта по июль нынешнего года и стал первым в своем роде не только в России, но и в мире.
Полтора десятка команд со всей страны, от Москвы до Владивостока, приняли участие в шести этапах Лиги сильных людей, прошедших в столице, а также в Подмосковье и Петербурге. Причем матчи турнира проводились параллельно со стартами ведущих российских коллективов по баскетболу 3х3, что позволило привлечь дополнительное внимание.
В составах команд болельщики увидели немало тех, кто давно играет в классический баскетбол на колясках, входит в сборную России по этому виду спорта. Но теперь им выпала возможность попробовать свои силы в новой дисциплине, а заодно попасть в рейтинг ФИБА. Любопытно, что на одной из открытых тренировок петербургской команды «БасКИ» в коляску сел сам глава РФБ Андрей Кириленко. И, несмотря на весь опыт в баскетболе, в том числе много лет выступлений в НБА, у него не сразу получилось хотя бы забить со штрафного. Так и в игре 3х3 терялись многие опытные игроки, привыкшие играть на большой площадке, поэтому матчи получались зрелищными и максимально бескомпромиссными.
Очень важно и то, что участие в Лиге сильных людей доступно всем желающим — заявочная кампания была открыта для любой команды, а расходы по переездам, проживанию, питанию и экипировке берет на себя РФБ. Восемь лучших коллективов по итогам шести этапов получили не только ценные призы от организаторов, но и право сразиться за титул во время финала чемпионата России. И «БасКИ» забрали призовые места, обыграв в матче за бронзу «ШАНС» из Тюмени. А в финале казанские «Крылья Барса» победили московский «Фалькон-МБА».
Отметим, что в начале октября «Крылья Барса» отправились в Боснию и Герцеговину, где заняли второе место на турнире по баскетболу 5х5. Таким образом, «тихий!баскетбол"вышел на международный уровень. К тому же не за горами второй сезон Лиги сильных людей, который обещает стать еще более масштабным.
Не остаются в стороне и другие направления. В последние дни октября в Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство России среди лиц с интеллектуальными нарушениями. А с 10 по 14 декабря в Архангельске пройдет Суперкубок страны по баскетболу 3х3 среди глухих и слабослышащих спортсменов, в котором примут участие восемь мужских и шесть женских команд.
Принципы те же — соревнования состоятся в рамках классического Кубка России по баскетболу 3х3, все расходы участников возьмет на себя РФБ. Игрокам и тренерам устроят медиадень с профессиональной фотосессией.
Также важным направлением в работе проекта «тихий!баскетбол» является грантовая поддержка региональных федераций по развитию инклюзивного и адаптивного баскетбола — в программе участвуют уже несколько десятков субъектов федерации. По всей стране проведены десятки мастер-классов известных игроков и тренеров, организуются матчи и соревнования.
Словом, за короткий период времени сделано многое. И если «тихий!баскетбол»продолжит развиваться, в чем нет сомнений, то через несколько лет в России появится настоящее баскетбольное сообщество инклюзивных атлетов. Что можно только приветствовать.