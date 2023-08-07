Обновленная сборная России громит участника чемпионата мира

Сегодня, 20:30
Баскетбол. Товарищеский матч
Россия — Иран — 72:59
Россия: Мартюк (15 + 9 подборов), Щербенев (13 + 5 передач), Герасимов (9), Гафуров (9).
Пермь. Арена «Молот». 4500 зрителей.
Сборная России не испытала проблем в товарищеском матче с Ираном, который проходил в Перми. Участники ЧМ-2023 совершили 20 потерь и показывали командный баскетбол лишь эпизодами. Видимо, сказалась акклиматизация гостей, которые прибыли в столицу Пермского края накануне игры. Впрочем, это не умоляет заслуг наших парней. Следующий матч с Ираном состоится в среду, 9 августа.
Для сборной России это уже второй сбор за лето. В мае-июне команда две недели тренировалась в Москве и провела два контрольных матча с Белоруссией. Первая игра осталась за гостями (83:80), в составе которых солировал бывший форвард «Пари НН» Максим Салаш (30 очков). Спустя два дня наша сборная взяла реванш (83:78). Во многом благодаря классной игре баскетболистов «Локомотива-Кубани» — Александра Щербенева (20 очков, 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата) и Антона Квитковских (15 очков).
Спустя полтора месяца Зоран Лукич вновь собрал команду в столице. Правда, на этот раз коллектив завершает сбор в Перми. В соперниках — сборная Ирана. Иранцы уже приезжали в Россию в августе 2019 года, когда обе сборные готовились к ЧМ-2019 в Китае. Победа тогда осталась за гостями (91:84). При этом на мировом первенстве иранцы провалились, заняв только 23-е место из 32 возможных (хотя благодаря странной системе квалификации ФИБА напрямую отобралась на Олимпиаду). Россия, играя в Поднебесной без большинства лидеров, финишировала 12-й, попав в олимпийскую квалификацию (и провалив ее летом 2021 года).
Сейчас Иран вновь готовится к ЧМ, который в конце августа стартует в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Наша сборная из-за санкций со стороны ФИБА была снята с квалификации, которую она начала с трех побед в трех матчах. Впрочем, Зоран Лукич не унывает. Сербский специалист сразу дал понять, что останется на своем посту, несмотря на санкции, и будет проводить омоложение команды. Средний возраст игроков текущего ростера — 23 года. По сравнению с играми с Белоруссией состав практически не изменился. В строй вернулся Андрей Мартюк, испытывавший проблемы с коленом, а получившего курьезную травму на сборах в Москве Макара Коновалова заменил Юрий Умрихин.
Иран привез в Пермь оптимальный состав. В строю по-прежнему экс-центровой «Мемфиса» Хамед Хаддади, которому в мае исполнилось 38 лет. В ростер турецкого тренера Хакана Демира вошли еще два звездных по азиатским меркам игрока: тяжелый форвард Арсалан Каземи, второй по результативности игрок в истории команды после Хаддади, и один из лучших бомбардиров последнего Кубка Азии Бехнам Яхчали. Впрочем, пока в первой половине лидеры приходили в себя, инициативу в свои руки взял 18-летний Мохаммад Амини. Восходящая звезда «Монако» набрала 15 из 29 очков своей команды.
Без Амини победитель встречи был бы понятен после 20 минут игрового времени. Было отчетливо видно, что иранцы не пришли в себя после вчерашнего перелета (и двух месяцев интенсивной подготовки без товарищеских игр). Потери следовали одна за другой, а в защите гости порой бросали своих оппонентов. Впрочем, россияне также не отличались стабильностью: восемь потерь за половину многовато. Незадолго до большого перерыва иранцы сократили отставание до шести очков. Зоран Лукич отреагировал тайм-аутом. После минутного перерыва россияне набрали семь очков подряд: Андрей Лопатин классно ворвался под кольцо, капитан команды Тимофей Герасимов отметился трехочковым, а Даниил Касаткин здорово сыграл на добивании после промаха Сергея Балашова. Комфортное преимущество было восстановлено.
В третьей четверти наша команда заметно улучшила процент попаданий со средней и дальней дистанции. Щербенев очень умело руководил игрой хозяев, Мартюк разрывал в краске, а Гафуров здорово усилил игру со скамейки. Наше преимущество в какой-то момент выросло до 18 очков. Иранцы же больше запомнились фолами в нападении (три за четверть), а Лукич бросил в бой 19-летнего Максима Савченко. Центровой МБА картины не испортил, а после очередной потери Ирана наша команда провел молниеносную атаку, закончившуюся трехочковым Умрихина. «Молот», заполненный на три четверти, встретил это попадание овацией стоя.
В заключительной десятиминутке преимущество нашей сборной достигло максимальной разницы — 20 очков, но развить его не получилось. В течение трех минут хозяева пропустили рывок (2:11). В этим минуты особо усердствовал большой Меисам Мирзаи, с которыми наши центровые справиться не сумели.
Впрочем, вернувшиеся на паркет Щербенев и Гафуров быстро успокоили игру, не позволив Ирану создать напряжение в концовке. Более чем уверенная победа нашей сборной. Во втором матче Лукич наверняка бросит в бой игроков, которые не попали в заявку на первую игру. Речь про Тимофея Якушина, Михаила Беленицкого, Максима Барашкова и Сергея Клюева.
Сборная Ирана, после матча сделавшая совместное фото с Андреем Кириленко, наверняка проведет ответный матч более собранно. Вряд ли нашу команду ждет еще один простой поединок.