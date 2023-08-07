Обновленная сборная России громит участника чемпионата мира

Молодые российские баскетболисты не оставили шансов сборной Ирана в первом матче в Перми.

Баскетбол. Товарищеский матч

Россия — Иран — 72:59

Россия: Мартюк (15 + 9 подборов), Щербенев (13 + 5 передач), Герасимов (9), Гафуров (9).

Пермь. Арена «Молот». 4500 зрителей.

Сборная России не испытала проблем в товарищеском матче с Ираном, который проходил в Перми. Участники ЧМ-2023 совершили 20 потерь и показывали командный баскетбол лишь эпизодами. Видимо, сказалась акклиматизация гостей, которые прибыли в столицу Пермского края накануне игры. Впрочем, это не умоляет заслуг наших парней. Следующий матч с Ираном состоится в среду, 9 августа.

Нестареющий Хаддади

Для сборной России это уже второй сбор за лето. В мае-июне команда две недели тренировалась в Москве и провела два контрольных матча с Белоруссией. Первая игра осталась за гостями (83:80), в составе которых солировал бывший форвард «Пари НН» Максим Салаш (30 очков). Спустя два дня наша сборная взяла реванш (83:78). Во многом благодаря классной игре баскетболистов «Локомотива-Кубани» — Александра Щербенева (20 очков, 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата) и Антона Квитковских (15 очков).

Хамед Хаддади и Андрей Мартюк. Фото пресс-служба РФБ

Спустя полтора месяца Зоран Лукич вновь собрал команду в столице. Правда, на этот раз коллектив завершает сбор в Перми. В соперниках — сборная Ирана. Иранцы уже приезжали в Россию в августе 2019 года, когда обе сборные готовились к ЧМ-2019 в Китае. Победа тогда осталась за гостями (91:84). При этом на мировом первенстве иранцы провалились, заняв только 23-е место из 32 возможных (хотя благодаря странной системе квалификации ФИБА напрямую отобралась на Олимпиаду). Россия, играя в Поднебесной без большинства лидеров, финишировала 12-й, попав в олимпийскую квалификацию (и провалив ее летом 2021 года).

Сейчас Иран вновь готовится к ЧМ, который в конце августа стартует в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Наша сборная из-за санкций со стороны ФИБА была снята с квалификации, которую она начала с трех побед в трех матчах. Впрочем, Зоран Лукич не унывает. Сербский специалист сразу дал понять, что останется на своем посту, несмотря на санкции, и будет проводить омоложение команды. Средний возраст игроков текущего ростера — 23 года. По сравнению с играми с Белоруссией состав практически не изменился. В строй вернулся Андрей Мартюк, испытывавший проблемы с коленом, а получившего курьезную травму на сборах в Москве Макара Коновалова заменил Юрий Умрихин.

Иран привез в Пермь оптимальный состав. В строю по-прежнему экс-центровой «Мемфиса» Хамед Хаддади, которому в мае исполнилось 38 лет. В ростер турецкого тренера Хакана Демира вошли еще два звездных по азиатским меркам игрока: тяжелый форвард Арсалан Каземи, второй по результативности игрок в истории команды после Хаддади, и один из лучших бомбардиров последнего Кубка Азии Бехнам Яхчали. Впрочем, пока в первой половине лидеры приходили в себя, инициативу в свои руки взял 18-летний Мохаммад Амини. Восходящая звезда «Монако» набрала 15 из 29 очков своей команды.

Зоран Лукич с игроками сборной России. Фото пресс-служба РФБ

Пропущенный рывок и фото с Кириленко

Без Амини победитель встречи был бы понятен после 20 минут игрового времени. Было отчетливо видно, что иранцы не пришли в себя после вчерашнего перелета (и двух месяцев интенсивной подготовки без товарищеских игр). Потери следовали одна за другой, а в защите гости порой бросали своих оппонентов. Впрочем, россияне также не отличались стабильностью: восемь потерь за половину многовато. Незадолго до большого перерыва иранцы сократили отставание до шести очков. Зоран Лукич отреагировал тайм-аутом. После минутного перерыва россияне набрали семь очков подряд: Андрей Лопатин классно ворвался под кольцо, капитан команды Тимофей Герасимов отметился трехочковым, а Даниил Касаткин здорово сыграл на добивании после промаха Сергея Балашова. Комфортное преимущество было восстановлено.

В третьей четверти наша команда заметно улучшила процент попаданий со средней и дальней дистанции. Щербенев очень умело руководил игрой хозяев, Мартюк разрывал в краске, а Гафуров здорово усилил игру со скамейки. Наше преимущество в какой-то момент выросло до 18 очков. Иранцы же больше запомнились фолами в нападении (три за четверть), а Лукич бросил в бой 19-летнего Максима Савченко. Центровой МБА картины не испортил, а после очередной потери Ирана наша команда провел молниеносную атаку, закончившуюся трехочковым Умрихина. «Молот», заполненный на три четверти, встретил это попадание овацией стоя.

В заключительной десятиминутке преимущество нашей сборной достигло максимальной разницы — 20 очков, но развить его не получилось. В течение трех минут хозяева пропустили рывок (2:11). В этим минуты особо усердствовал большой Меисам Мирзаи, с которыми наши центровые справиться не сумели.

Впрочем, вернувшиеся на паркет Щербенев и Гафуров быстро успокоили игру, не позволив Ирану создать напряжение в концовке. Более чем уверенная победа нашей сборной. Во втором матче Лукич наверняка бросит в бой игроков, которые не попали в заявку на первую игру. Речь про Тимофея Якушина, Михаила Беленицкого, Максима Барашкова и Сергея Клюева.

Сборная Ирана, после матча сделавшая совместное фото с Андреем Кириленко, наверняка проведет ответный матч более собранно. Вряд ли нашу команду ждет еще один простой поединок.