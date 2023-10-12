Швед уезжает в Китай. В CBA наш защитник будет доминировать

Лига ВТБ осталась без самого яркого и обсуждаемого баскетболиста.

В середине октября лучший российский баскетболист последнего десятилетия Алексей Швед оставался без контракта. Сегодня, 12 октября, 34-летний защитник согласовал контракт с одним из клубов Поднебесной. «Алексей согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA, — подчеркнул «СЭ» Обрад Фимич. — Остальные подробности будут позже». Интересно, что летом дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017 не получил ни одного официального предложения от клубов Лиги ВТБ, где он провел последние восемь сезонов. Зато у россиянина было два конкретных предложения от клубов Евролиги, но не сложилось.

Много преимуществ

В ЦСКА в это межсезонье честно заявили, что у них нет денег на новый контракт защитника. «Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно», — признавался в интервью «СЭ» босс армейцев Андрей Ватутин.

Уехать в Европу, вероятно, мешала политическая обстановка. «Прямо они об этом не говорили, но вероятно, что это важная причина прямо сейчас. Живем в непростое время, подписать контракт с европейским клубом стало тяжелее. Думаю, это касается всех игровых видов спорта», — говорил «СЭ» Алексей Швед.

Тем не менее кандидатуру Шведа предметно рассматривали два клуба Евролиги. Речь про один испанский клуб (не смогли договориться по сумме контракта) и «Црвену Звезду». Главный тренер белградского клуба Душко Иванович хорошо знаком с возможностями защитника по совместной работе в «Химках». А Швед даже называл Душко в числе трех лучших тренеров в карьере. Однако не сложилось. Даже сербы побоялись столкнуться с непониманием спонсоров и нескольких игроков из так называемых недружественных стран.

Хотя при этом российские клубы без проблем подписывают американцев и граждан ЕС. «Американцы всегда массово играли в Европе и, в частности, в Лиге ВТБ. Приезжают, зарабатывают, некоторые показывают что-то интересное. Это их выбор, выбор клубов. Ничего не меняется. Могу только порадоваться за них», — подчеркивал Швед.

Зато в Китае давно ждали Алексея. В последние несколько лет защитник много раз отказывал разным клубам CBA. Когда несколько раз продлевал контракт с «Химками» и в момент возвращения в армейский клуб летом 2021 года. Сейчас время пришло. «Мне интересно поиграть в чемпионате CBA, — рассказывал «СЭ» Швед в начале августа. — Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон».

Летом Швед получил предложения от пяти китайских клубов. В СМИ фигурировало название только «Шаньдун Хай-Спид Кирин», но, по информации «СЭ», Алексей перешел в другой клуб. О трансфере должны объявить в ближайшие дни.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В компании с Макгрейди и Марбери

В баскетбольном сообществе Китай по-прежнему воспринимается как лига, куда едут завершать карьеру за большие деньги (вроде Саудовской Аравии в футболе сейчас), это не совсем справедливо. CBA — с большим запасом сильнейший баскетбольный турнир за пределами НБА и Европы. Громких имен тут действительно больше, чем во всех чемпионатах Латинской Америки, Африки, Азии, вместе взятых. И даже европейские лиги средней руки не могут соперничать с Китаем.

Хотя в чемпионате Китая есть и ограничения. С 2019 года на площадке может находиться только один легионер. Хотя сборная от этого не прогрессирует. На домашнем ЧМ-2019 команда КНР заняла 24-е место. Спустя четыре года — на ЧМ-2023 — китайцы выступили еще хуже. Три поражения в трех матчах на первом групповом этапе, четыре поражения в пяти встречах в матчах за 17-32-е место.

Однако даже с таким ограничением есть уверенность, что Швед будет на первых ролях в новом чемпионате. И будет стабильно набирать по 20+ очков за матч. Главное, чтобы травмы обошли стороной.

Напомним, что в чемпионате Китая в разное время играли такие звезды, как Трейси Макгрейди, Гилберт Аренас, Стефон Марбери (разыгрывающий построил ярчайшую карьеру, в общей сложности проведя в Поднебесной семь полноценных сезонов), Амаре Стаудемайр, Карлос Бузер, Луис Скола, Кеньон Мартин, Джей Ар Смит, Эрик Бледсоу, Джереми Лин, Пэтти Миллс и многие другие. Также Швед может смело обратиться за уточнениями нюансов Лиги к своим бывшим партнерам по «Химкам» Эрику Макколлуму (выступал за «Чжэцзян» и «Бэйцзин») и Тайрису Райсу («Шэньчжэнь»).