ЦСКА разгромил «Астану»

Сегодня, 13:45
ЦСКА в гостях разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 112:78.
Самым результативным игроком встречи стал Карвел Андерсон («Астана») — 25 очков.
ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 13 побед в 14 матчах.
«Астана» потерпела второе поражение подряд. Казахстанский клуб занимает 9-е место в таблице — 6 побед и 8 поражений.
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«Астана» — ЦСКА (Москва) — 78:112 (18:27, 19:35, 24:28, 17:22)
А: Андерсон (25), Джонсон (17)
Ц: Джекири (18+10 подборов), Жан-Шарль (17), Уэйр (17)
3 декабря. Астана. «СК Велотрек».