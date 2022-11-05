Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:17

«Енисей» разгромил «Астану» на выезде и одержал вторую победу в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Новости

«Енисей» разгромил «Астану» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:57.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник хозяев Олег Балашов и центровой гостей Джеймс Томпсон — оба набрали по 15 очков.

«Енисей» одержал вторую победу в сезоне-2022/23 при шести поражениях, команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» идет на 11-й строчке с 1 победой и 7 поражениями.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Енисей» (Красноярск) — 57:88 (8:27, 16:20, 10:21, 23:20)

А: Балашов (15), Аксенов (11), Мурзагалиев (8)

Е: Томпсон (15), Герасимов (12), Гудумак (11)

5 ноября. Астана. «СК Велотрек».

БК Астана
БК Енисей
1
0
Читайте также
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Умер бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов
Пожар в развлекательном центре «Полигон» в Костроме. Главное
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Астана» объявила об уходе американского защитника Паркса