«Астана» победила «Уралмаш»

Сегодня, 14:00
«Астана» дома обыграла «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:72.
Самыми результативными игроками встречи стали Дэвин Дэвис и Карвел Андерсон — по 19 очков.
«Астана» одержала 2-ю победу подряд и 4-ю в 8 стартовых матчах сезона. Казахстанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уралмаш» в 10 матчах одержал 5 побед и потерпел 5 поражений — 6-е место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 80:72 (31:23, 15:15, 13:15, 21:19)
А: Дэвис, Андерсон (по 19 очков), Хэмм (17+8 подборов)
У: Нэльсон (18+8 подборов), Эллис (14)
12 ноября. Астана. «СК Велотрек».