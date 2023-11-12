УНИКС на выезде обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16:37
«Парма» дома проиграла УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:87. Игра прошла на арене «УДС Молот».
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник казанцев Ненад Димитриевич, набравший 20 очков. У пармской команды больше всего очков у Би Джей Джонсона — 18.
УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, «Парма» — 13-я.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 77:87 (22:22, 15:18, 17:22, 23:25)
12 ноября. Пермь. «УДС Молот».