Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:37

УНИКС на выезде обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Парма» дома проиграла УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:87. Игра прошла на арене «УДС Молот».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник казанцев Ненад Димитриевич, набравший 20 очков. У пармской команды больше всего очков у Би Джей Джонсона — 18.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, «Парма» — 13-я.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 77:87 (22:22, 15:18, 17:22, 23:25)

12 ноября. Пермь. «УДС Молот».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК УНИКС
ФК Парма
0
Читайте также
Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» победила «Уралмаш»