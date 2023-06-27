«Автодор» назначил на пост главного тренера клуба серба Богичевича

Сербский специалист Миленко Богичевич возглавил «Автодор», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 46-летним специалистом заключено на сезон-2023/24.

В прошедшем сезоне Богичевич работал первым ассистентом в штабе Саши Обрадовича в «Монако», с которым стал победителем национального чемпионата, обладателем Кубка Франции, а также завоевал бронзовые медали Евролиги.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента клуба и все руководство за оказанное доверие и шанс стать главным тренером «Автодора». Я очень рад, что перехожу в клуб с великой историей и большими амбициями. Надеюсь, что совместными усилиями мы создадим сильную команду, которая сможет составить конкуренцию всем клубам Единой лиги ВТБ. Я постараюсь наладить хорошую химию и позитивную атмосферу, благодаря которым мы добьемся хороших результатов», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Серб ранее уже работал в российской команде. Он был первым ассистентом Обрадовича в клубе «Локомотив-Кубань», с которым стал обладателем Кубка России в 2018 году. В этом же сезоне команда вышла в финал Еврокубка.