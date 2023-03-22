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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:59

Базаревич: «Нас поддерживали — к сожалению, «Самара» надежд не оправдала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение от «Автодора» (83:87) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я разочарован: мы не выполнили задачу. Единственное, сегодня было 4347 болельщиков — это, конечно, несомненное достижение клуба. Нас поддерживали — к сожалению, мы надежд не оправдали. И главный плюс: думаю, у клуба светлое будущее. Наверное, были слишком большие ожидания от того, что мы можем сделать — мы их не оправдали.

А конкретно по игре... Я могу сказать, что мы боролись и продолжали играть, несмотря на разницу — но начинать так дома... Ты неудачно начинаешь, тебе забивают легкие мячи (29 очков за четверть — сумасшедший показатель!) — и случается ментальный провал. Мы этот ментальный провал победить, к сожалению, не сумели. Эмоции, которые должны быть под контролем, зачастую были не под контролем. Это с нами сыграло злую штуку. Но я всегда верю, что мы можем вернуться — если бы я не верил, мы бы, наверное, и не возвращались. Но для меня некоторые вещи необъяснимы. Когда ты видишь этот зал, который тебя поддерживает — чего бояться-то? Как у нас некоторые вышли испуганными. Мое будущее? Я не выполнил задачу, которая передо мной стояла, поэтому это зависит от разговора с руководством. Хотя у меня контракт еще на год", — цитирует пресс-служба клуба Базаревича.

Источник: https://bcsamara.com/news/mbcsamara/?id=5187
БК Самара
Сергей Базаревич
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