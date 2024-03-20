Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

20 марта, 21:52

ЦСКА дома проиграл «Енисею», Мартин набрал 28 очков

Руслан Минаев
Telegram Дзен

ЦСКА дома проиграл «Енисею» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 65:74.

Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Джеремайя Мартин — 28 очков.

Армейцы потерпели 8-е поражение в 32 матчах и занимают второе место в таблице группы А Единой лиги ВТБ.

«Енисей» прервал серию из пяти поражений подряд — 6-е место.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 65:74 (19:18, 16:21, 20:15, 10:20)

Ц: М`Бай (16), Тримбл (13), Астапкович (8)

Е: Мартин (28), Ратэн-Мэйс (21), Хопкинс (11)

20 марта. Москва. «Мегаспорт»

БК Енисей
БК ЦСКА
24
24
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» победил «Парму»

Астапкович — о поражении от «Енисея»: «Говорят, ЦСКА сдулся, но мы просто оступились»