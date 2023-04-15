Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:13

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 87:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Девон Акун-Перселл.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 87:84 (21:24, 19:22, 18:19, 27:19)

15 апреля. Москва. «Мегаспорт».

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
2
Обсудить
Читайте также
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райкович: «В четвертьфинале «Локомотив-Кубань» показал, что он серьезный соперник»