Сегодня, 21:13
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 87:84.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Девон Акун-Перселл.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 87:84 (21:24, 19:22, 18:19, 27:19)
15 апреля. Москва. «Мегаспорт».