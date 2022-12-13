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Единая лига ВТБ

13 декабря, 21:50

ЦСКА обыграл «Самару» и одержал 16-ю победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб выиграл со счетом 95:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач оформил Алексей Швед.

Красно-синие держали 16-ю победу подряд со старта чемпионата и сохраняют первое место в таблице.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Самара» — 95:82 (22:20, 21:20, 31:24, 21:18)

13 декабря. Москва. «Мегаспорт».

БК Самара
БК ЦСКА
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