Дэрил Мэйкон покинул УНИКС

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил «СЭ», что Дэрил Мэйкон продолжит карьеру в другом клубе.

У американского защитника была опция продления контракта с казанцами на сезон-2023/24.

«Мэйкон покинул команду. Спасибо ему за чемпионский сезон, который он провел на высоком уровне. Увы, но мы вынуждены попрощаться. Удачи ему в продолжении карьеры», — сказал Богачев «СЭ».

27-летний защитник, вероятно, продолжит карьеру в одном из клубов Евролиги. До перехода в УНИКС Дэрил провел сильный сезон в «Панатинаикосе».