Центровой УНИКСа Рейнольдс: «Это был великий плей-офф. В каждом матче мы боролись с собой»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о победе своей команды в пятом матче финальной серии плей-офф с «Локомотивом» (98:89).

«Это был великий плей-офф. В каждом матче мы боролись с собой, соперниками, обстоятельствами. Казалось, что все было против нас, но мы выдержали. Показали себя настоящей командой и теперь можем праздновать. Кто был самым опасным соперником в плей-офф? «Локо». Не «Зенит»? Нет», — сказал Рейнольдс.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.