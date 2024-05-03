Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:00

Джеремайя Мартин продолжит карьеру в «Уралмаше»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Джеремайя Мартин (27 лет, 189 см) покидает «Енисей» по истечению контракта. При этом экс-разыгрывающий «Кливленда» и «Бруклина» продолжит карьеру в России.

По информации «СЭ», один из героев текущего сезона Лиги ВТБ согласовал однолетний контракт с «Уралмашем».

В сезоне-2023/24 Мартин поучаствовал в Матче звезд. Его средняя результативность за клуб из Красноярска составила 18,2 очка, 3,9 передачи и 3,2 подбора. Также Джеремайя вошел в топ-5 лучших игроков чемпионата по эффективности (20,2).

Баскетбол
БК Уралмаш
1
0
Читайте также
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
В Краснодарском крае девочка-подросток лишилась половины лица от укуса собаки
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Уралмаш» продлил контракт с главным тренером Вергуном