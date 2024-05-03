Джеремайя Мартин продолжит карьеру в «Уралмаше»

Джеремайя Мартин (27 лет, 189 см) покидает «Енисей» по истечению контракта. При этом экс-разыгрывающий «Кливленда» и «Бруклина» продолжит карьеру в России.

По информации «СЭ», один из героев текущего сезона Лиги ВТБ согласовал однолетний контракт с «Уралмашем».

В сезоне-2023/24 Мартин поучаствовал в Матче звезд. Его средняя результативность за клуб из Красноярска составила 18,2 очка, 3,9 передачи и 3,2 подбора. Также Джеремайя вошел в топ-5 лучших игроков чемпионата по эффективности (20,2).