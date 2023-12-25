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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:20

Единая Лига ВТБ назвала главных тренеров на Матче Всех Звезд-2024

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович и его коллега из УНИКСа Велимир Перасович воглавят команды на Матче звезд-2024.

Коллективы будут носить название по фамилии главного тренера. Таким образом, «Команда Райковича» сыграет против «Команды Перасовича».

«По итогам последних матчей чемпионата определились две лучшие команды Лиги в 2023 году — ЦСКА и УНИКС, которые занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице соответственно. Тренеры этих команд — Эмил Райкович из ЦСКА и Велимир Перасович из УНИКСа, оба, кстати, представители югославской школы баскетбола — станут наставниками звездных сборных на предстоящем Матче Звезд», — приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ слова генерального директора турнира Илоны Корстин.

В начале февраля впервые пройдет драфт Матча звезд. Райкович и Перасович будут выбирать баскетболистов из пула, сформированного главными тренерами, болельщиками, СМИ и специалистами Единой Лиги ВТБ. Пул будет включать 24 баскетболиста.

Матч звезд Единой Лиги ВТБ пройдет 18 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене».

Источник: Единая Лига ВТБ
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
Эмил Райкович
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