Единая лига ВТБ сообщила о новых датах перенесенных матчей

Единая лига ВТБ опубликовала новые даты матчей, которые были отменены в эти выходные.

Сообщается, что матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 марта, игра ЦСКА — «Локомотив-Кубань» состоится 1 апреля, «Парма» — «Енисей» — 10 апреля.

Также были утверждены новые даты перенесенных матчей Единой молодежной Лиги: «МБА-Юниор» — «Локо-2» и «ЦСКА-Юниор» — «Енисей-2» сыграют 26 и 27 марта.

23 марта Лига ВТБ объявила об изменении в расписании матчей в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле».

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека.