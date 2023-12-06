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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:52

ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА на выезде обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ — 80:75.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Ксавьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 19 очков, 8 подборов и 5 голевых передач. Лучшим у ЦСКА был Мело Тримбл (15 очков, 1 подбор, 2 ассиста).

ЦСКА одержал пятую победу подряд. Армейцы продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет пятым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА — 75:80 (21:19, 17:13, 16:27, 21:21)

6 декабря. Красноярск. «Арена-Север».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
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