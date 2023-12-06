ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 16:52
ЦСКА на выезде обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ — 80:75.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Ксавьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 19 очков, 8 подборов и 5 голевых передач. Лучшим у ЦСКА был Мело Тримбл (15 очков, 1 подбор, 2 ассиста).
ЦСКА одержал пятую победу подряд. Армейцы продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет пятым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА — 75:80 (21:19, 17:13, 16:27, 21:21)
6 декабря. Красноярск. «Арена-Север».