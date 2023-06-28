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Сегодня, 16:48

Еще одного обвиняемого по делу Алексея Шведа отпустили из СИЗО под домашний арест

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуранта дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа 19-летнего Глеба Писарева отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 28 июня суд сменил меру пресечения Писареву: два месяца домашнего ареста. Ему также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми. Из четырех обвиняемых за решеткой остался только 31-летний Юсуф Мирашуров, который, по словам нападавших, наносил самые жесткие удары спортсмену.

Братьев Рамзина и Князя Амирслановых в конце июня отпустили под подписку. По информации Shot, младший — Рамзин — сразу же улетел в Баку.

Напомним, что в ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Алексей Швед. Обвиняемые по делу Шведа — на свободе. Они признали вину и получат условный срок?

Источник: https://t.me/shot_shot/53478
БК ЦСКА
Алексей Швед
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