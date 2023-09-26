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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:15

Гендиректор «Зенита» объяснил смысл подписания топ-игроков в сезоне без Евролиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, зачем клуб подписал Бояна Дублевича и Кайла Курича, за которых боролись клубы Евролиги.

До переезда в Санкт-Петербург Дублевич долгое время выступал за «Валенсию», Курич провел пять сезонов в «Барселоне».

«Какая разница, есть или нет участия в европейских турнирах? Мы играем в сильнейшей российской лиге, — отметил «СЭ» Церковный. — Мы — российский клуб. Соответственно, наша задача быть лучшими. А чтобы быть лучшими — надо обыгрывать конкурентов, которые ставят такие же задачи и договариваются с качественными исполнителями. Уровень Лиги ВТБ растет каждый год, и мы должны ему соответствовать. В новом сезоне конкуренция будет еще сильнее. Проходных матчей ни у кого не будет».

Также Церковный высказался о главных конкурентах — УНИКСе, ЦСКА и «Локомотиве-Кубань».

«На мой взгляд, эти три клуба точно не стали слабее, включая ЦСКА. У армейцев прекрасный спортивный менеджмент, всегда была отличная селекция и четкая система, которая работает на высоком уровне. Не дадим ЦСКА вводить себя в заблуждение (улыбается). В УНИКСе традиционно очень хорошие трансферные решения, «Локо» сохранил всех лидеров и усилил проблемные позиции. Борьба за медали будет захватывающей. Впрочем, как и за места в плей-офф.

Посмотрел очень много предсезонных матчей наших клубов. Очень интересные команды подобрались у новичков Лиги — «Руны» и «Уралмаша». «Минск» и «Астана» выходят на качественно другой уровень. Это здорово для болельщиков, для популяризации баскетбола, да и для клубов, которые развиваются в условиях высокой конкуренции".

Чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
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