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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:42

Киселев — о матче с «Автодором»: «Все должны отработать свои минуты на максимум»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев рассказал о настрое на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«На данный момент у нас есть определенные проблемы с травмированными игроками: после последней игры с «Самарой» к Майерсу и Вону добавился Балашов. Но эта ситуация должна еще больше нас сплотить как команду, и все должны отработать свои минуты на максимум», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Киселева.

Матч «Автодор» — «Астана» пройдет сегодня, 16 марта. Начало встречи — 18.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Автодор
БК Астана
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