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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:32

Главный тренер «Астаны» Киселев: «В первой половине ЦСКА показал свою игру, действовал быстро»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от ЦСКА (72:100) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игру можно разделить на две части. В первой половине ЦСКА показал свою игру, действовал быстро, доминировал на подборе, и мы пропустили 60 очков. Во второй половине мы пропустили всего 40, в третьей четверти проиграли три очка, в четвертой — одно. За вторую половину сказал ребятам «спасибо», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Киселева.

ЦСКА выиграл 21 матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице. У команды ни одного поражения в сезоне. «Астана» находится на 11-й строчке.

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