Главный тренер «Автодора»: «Невозможно играть против нижегородцев без агрессии и рассчитывать на победу»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (69:79) в матче Единой лиги ВТБ.

«Все в нынешнем матче решилось еще в первой половине. Мы играли без концентрации, о чем говорят 11 подборов «Нижнего» в нападении. Во второй половине мы попытались изменить ситуацию, внимательно отнеслись к подбору в защите и даже сумели подобраться довольно близко к сопернику.

Может быть, кто-то скажет, что мы могли взять победу в этом матче. Я так не считаю. Невозможно играть против нижегородцев без агрессии, как мы в первой половине, и рассчитывать на победу. Не с этой командой. Хочу поздравить своего друга Зорана Лукича и пожелать ему удачи в дальнейшем», — приводит слова Руссо сайт лиги.

«Автодор» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. 13 декабря команда на выезде сыграет с «Астаной».