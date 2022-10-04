Главный тренер «Автодора» Павичевич — о победе над «Астаной: «Мы старались навязать свою игру»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (94:72).

«Поздравляю команду с победой. Мы очень рады успешному старту сезона. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, ведь сегодня они приложили максимум усилий для достижения результата. Мы старались показать свой баскетбол и навязать сопернику свою игру. Полагаю, что нам это удалось. Мне не хотелось бы выделять кого-то из игроков, ведь победа стала заслугой всей команды. Мы действовали сплоченно и постараемся продолжать в том же духе», — приводит слова Павичевича пресс-служба клуба.

В следующем матче «Автодор» сыграет против «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет 9 октября в 16.00 по московскому времени.