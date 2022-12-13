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Единая лига ВТБ

13 декабря, 23:06

Райкович: «16-0 на старте это здорово, но следующая встреча не менее важна»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары».

«Поздравляю «Самару» с хорошей игрой. Они заставили нас сыграть во второй половине гораздо более активно. У нас не так много времени, чтобы думать об этом матче: через два дня, 16 декабря, нас ожидает встреча с «Локо». Да, 16-0 на старте это здорово, но следующая встреча не менее важна. Хочу также поздравить капитана с его достижением.

Желаю, чтобы в карьере Никиты было еще много матчей, и чтобы он оставался таким же примером человека и игрока для следующих поколений», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

ЦСКА одержал 16-ю победу подряд на старте сезона и лидирует в турнирной таблице.

Форвард Никита Курбанов стал единоличным лидером в истории по количеству матчей в красно-синей форме — 697.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-12-13-cska-samara-news-report/
БК Самара
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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