Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:40

Главный тренер ЦСКА признан тренером года в Северной Македонии из работающих за рубежом

Иван Шитик
Корреспондент
Эмил Райкович.
Фото БК ЦСКА
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признан Федерацией баскетбола Северной Македонии тренером года в стране из работающих за рубежом, сообщает пресс-служба московского клуба.

Награду за него на гала-вечере федерации в Скопье получил тренер ЦСКА по индивидуальной работе Сашо Тодоровски.

В марте 2022 года Райкович покинул «Автодор». Уход тренера состоялся через день после того, как ФИБА Европа исключила саратовский клуб из дальнейшего розыгрыша Кубка Европы ФИБА, в котором команда дошла до 1/4 финала.

В июне 2022 года Райкович стал главным тренером ЦСКА. Под его руководством клуб стал серебряным призером Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне ЦСКА выдал серию из 18 побед подряд, что стало повторением рекорда Единой лиги ВТБ.

БК ЦСКА
Эмил Райкович
0
Читайте также
Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Лавров рекомендовал выполнить предложения по демилитаризации Украины «подобру-поздорову»
Глава Генштаба Герасимов: ракетные удары ВС РФ парализовали работу украинского ВПК
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Базаревича сравнил положение «Самары» с несколькими участниками Евролиги