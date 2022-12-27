Главный тренер ЦСКА признан тренером года в Северной Македонии из работающих за рубежом

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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признан Федерацией баскетбола Северной Македонии тренером года в стране из работающих за рубежом, сообщает пресс-служба московского клуба.
Награду за него на гала-вечере федерации в Скопье получил тренер ЦСКА по индивидуальной работе Сашо Тодоровски.
В марте 2022 года Райкович покинул «Автодор». Уход тренера состоялся через день после того, как ФИБА Европа исключила саратовский клуб из дальнейшего розыгрыша Кубка Европы ФИБА, в котором команда дошла до 1/4 финала.
В июне 2022 года Райкович стал главным тренером ЦСКА. Под его руководством клуб стал серебряным призером Суперкубка Единой лиги ВТБ.
В нынешнем сезоне ЦСКА выдал серию из 18 побед подряд, что стало повторением рекорда Единой лиги ВТБ.