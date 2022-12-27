Главный тренер ЦСКА признан тренером года в Северной Македонии из работающих за рубежом

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признан Федерацией баскетбола Северной Македонии тренером года в стране из работающих за рубежом, сообщает пресс-служба московского клуба.

Награду за него на гала-вечере федерации в Скопье получил тренер ЦСКА по индивидуальной работе Сашо Тодоровски.

В марте 2022 года Райкович покинул «Автодор». Уход тренера состоялся через день после того, как ФИБА Европа исключила саратовский клуб из дальнейшего розыгрыша Кубка Европы ФИБА, в котором команда дошла до 1/4 финала.

В июне 2022 года Райкович стал главным тренером ЦСКА. Под его руководством клуб стал серебряным призером Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне ЦСКА выдал серию из 18 побед подряд, что стало повторением рекорда Единой лиги ВТБ.