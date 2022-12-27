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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:43

Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ обсуждает возможность приглашения зарубежных клубов

Алина Савинова
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итоги 2022 года для российского баскетбола.

«2022 год прошел в максимальной коммуникации Правительства и Министерства спорта со всеми спортивными отраслями в России. На мой взгляд, все меры дали возможность удержать уровень соревнований и подготовки наших спортсменов. Это и была главная задача, которая была выполнена. Второе — это возможности, которые открылись в баскетболе для россиян. Уровень нашей лиги является второй в Европе. Прожив до Нового года, можно сказать, что качество баскетбола удерживается», — приводит Sport24 слова Кущенко.

Также он рассказал о том, что планируется делать в следующем году.

«Мы пытаемся сохранить международную повестку. У нас есть предложения от некоторых зарубежных клубов, но они в стадии общения. Сегмент коммуникации — товарищеские игры у нас и на территории дружественных стран, а также рассмотрение и приглашение некоторых клубов к нам в соревнования. Это тоже обсуждается», — добавил президент Единой лиги ВТБ.

На данный момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата. УНИКС занимает второе место. Тройку лидеров замыкает «Зенит».

Источник: https://sport24.ru/news/basketball/2022-12-27-yedinaya-liga-vtb-obsuzhdayet-vozmozhnost-priglasheniya-zarubezhnykh-klubov
Сергей Кущенко
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