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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:54

Главный тренер ЦСКА Райкович назвал причины поражения от УНИКСа

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, в чем УНИКС превзошел его команду в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 88:78.

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня казанцы превзошли нас в реализации бросков. Они забивали множество сложных мячей, в том числе в ситуации один в один. К тому же, хозяева были точны в 12 из 29 трехочковых попыток (при 41%), в том время как ЦСКА реализовал лишь 6 из 28. Это одна из причин нашего поражения. Однако я не могу упрекнуть своих игроков в отсутствии усердия. Они боролись, старались показать лучшую игру, но совершали ошибки и не были достаточно эффективны в этом матче», — приводит пресс-служба лиги слова Райковича.

После этой победы УНИКС финишировал на первом месте в турнирной таблице, одержав 26 побед в 36 матчах, и впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат.

ЦСКА занимает вторую позицию в Единой лиге ВТБ, но может опуститься на третью строчку, если в воскресенье «Зенит» обыграет «Парму».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-pobezhdaet-v-regulyarnom-chempionate-vpervye-v-istorii/
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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