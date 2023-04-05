Райкович: «В первой половине матча «Автодор» действовал быстро и агрессивно, доставив ЦСКА проблемы»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями от победы в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором» (76:67).

«Поздравляю болельщиков, они увидели сегодня хороший матч, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — «Автодор» действовал быстро и агрессивно, доставив нам проблемы в первой половине. Во второй мы стали защищаться так, как умеем, и соперникам было тяжело набирать свои очки. Поздравляю саратовцев с тем, как они провели сезон. Надеюсь, наша команда в оставшейся части плей-офф будет играть так же старательно».

ЦСКА одержал победу в серии с «Автодором» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом турнира.

Соперником армейцев в полуфинале станет победитель пары «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (0-2).