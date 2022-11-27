Анзулович — о матче с «Астаной»: «Я доволен результатом, но остался недоволен психологическим настроем»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» (89:76).

«Поздравляю своих ребят с победой. Безусловно, я доволен результатом, но остался недоволен психологическим настроем, который команда проявила в конце. Это не тот менталитет, который мы хотим видеть. К сожалению, этот момент психологической расслабленности и недоработок в плане менталитета преследуют нас с самого начала сезона. Я знаю, что нужно для этого сделать, но пока мы неуспешны в том, чтобы добиться того результата, который нам нужен. Но мы будем стараться», — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича.

Красноярский клуб занимает 10-е место после 13 матчей чемпионата. Казахстанская команда располагается на 12-й строчке.