Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

28 ноября, 23:07

Секулич — о победе над «Автодором»: «Сегодня сконцентрировались на защите, старались остановить их»

Секулич рассказал, за счет чего «Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор»
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над «Автодором» (89:76) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это была отличная игра для нас. Реакция команды на поражение от УНИКСа оказалась правильной. Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая любит и умеет атаковать. Поэтому мы сегодня особенно сконцентрировались на защите, старались остановить их. И первыми 35 минутами матча я безусловно доволен. Потом мы ослабили давление — и «Автодор» сразу показал, как мог бы нас наказать, если бы мы играли не на полной концентрации с самого начала», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблтце, одержав семь побед в 13 играх. «Автодор» идет на девятой строчке — 4 победы в 13 матчах.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЦСКА одержал 13 побед подряд и повторил свой лучший старт в истории Единой лиги ВТБ

Руссо заявил, что «Автодор» ужасно провел первую половину матча с «Локомотивом-Кубань»