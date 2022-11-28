Руссо заявил, что «Автодор» ужасно провел первую половину матча с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо оценил игру команды в матче против «Локомотива-Кубань» (76:89) в матче Единой лиги ВТБ.

«Что сказать... Мы сыграли ужасную первую половину, особенно в защите. «Локо», в свою очередь, показал блестящую игру в атаке. А в защите они очень качественно задушили наших разыгрывающих. В то же время, я доволен тем, как мы сражались после большого перерыва. В последние 7-8 дней у нас большие проблемы с составом. Это, конечно, не может служить оправданием. Но факт остается фактом. Когда наши лидеры не готовы на все 100 процентов, нам очень сложно рассчитывать на победу», — приводит слова Руссо сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице, одержав семь побед в 13 играх. «Автодор» идет на девятой строчке — четыре победы в 13 матчах.