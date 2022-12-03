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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:49

Секулич — о матче с «Енисеем»: «Мы нашли путь к победе, и это самый главный итог»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич прокомментировал победу над «Енисеем» (75:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хорошо, что нам удалось победить, несмотря на то, что играли мы далеко не идеально. Непосредственно перед игрой стало понятно, что нам сегодня не сможет помочь Захар Ведищев, очень важный для нас игрок. И я доволен тем, как команда отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы нашли путь к победе, и это самый главный итог», — цитирует пресс-служба лиги Секулича.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» сыграет против «Самары» 9 декабря.

БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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