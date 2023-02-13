Лукич — о матче с «Зенитом»: «Возможно, нас ожидает одна из самых тяжелых встреч с начала чемпионата»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«По сравнению с нашей последней встречей в ноябре «Зенит» в ближайшем матче будет выглядеть совершенно иначе, — цитирует пресс-служба лиги Лукича. — Пять или шесть игроков, приезжавших тогда в Нижний, не будут участвовать по разным причинам. Наш соперник провел дополнительную селекцию, взял на смену ушедшим игрокам несколько хороших исполнителей и на последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом Единой лиги. Они играют разнообразно, и помогает им в этом глубина их состава. В первую очередь нам необходимо действовать с высокой степенью концентрации и не терять фокус на деталях. Одновременно это не должно затормозить движение мяча в фазе атаки. Возможно, нас ожидает одна из самых тяжелых встреч с начала чемпионата. С другой стороны, в первой шестерке легких игр не бывает».

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» пройдет сегодня, 13 февраля. Начало встречи — 19.00 мск.