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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:47

Лукич: «Баскетбол — умная игра, в нее играет коллектив, а не один человек»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич победу над «Астаной» (80:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я бы сказал, что сегодня важна победа. Некоторые игроки со скамейки получили возможность поиграть сегодня. На сегодняшней игре, как и в матче с «Самарой», были видны проблемы. К сожалению, не вижу понимания этого. Баскетбол — умная игра, в нее играет коллектив, а не один человек. Поэтому самое важное — это победа, все остальное еще далеко от нас», — приводит слова Лукича сайт лиги.

«Нижний» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла три матча из пяти.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/pari-nizhnij-novgorod-prodolzhaet-pobezhdat-v-gostyah/
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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