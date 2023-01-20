Зоран Лукич: «Мы сегодня показали хороший баскетбол, совершали некоторые ошибки, но в итоге взяли свое»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался о победе команды над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (88:55).

«Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Хочу поддержать МБА, мы оказывались в такой ситуации. Они потратили очень много сил в игре с «Зенитом». Это спорт — сегодня ты можешь выиграть, а завтра — проиграть, бывает всякое. Я уже говорил, МБА абсолютно заслуженно вошла в шестерку сильнейших. Мы же сегодня показали хороший баскетбол, совершали некоторые ошибки, но в итоге взяли свое. Еще хочу извиниться перед соперником за свой челлендж, это не было каким-то проявлением неуважения, я хотел его отменить, но судьи уже пошли смотреть», — цитирует Лукича пресс-служба лиги.

После этого матча «Нижний Новгород» вышел на четвертое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям.