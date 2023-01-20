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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:00

Зоран Лукич: «Мы сегодня показали хороший баскетбол, совершали некоторые ошибки, но в итоге взяли свое»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался о победе команды над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (88:55).

«Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Хочу поддержать МБА, мы оказывались в такой ситуации. Они потратили очень много сил в игре с «Зенитом». Это спорт — сегодня ты можешь выиграть, а завтра — проиграть, бывает всякое. Я уже говорил, МБА абсолютно заслуженно вошла в шестерку сильнейших. Мы же сегодня показали хороший баскетбол, совершали некоторые ошибки, но в итоге взяли свое. Еще хочу извиниться перед соперником за свой челлендж, это не было каким-то проявлением неуважения, я хотел его отменить, но судьи уже пошли смотреть», — цитирует Лукича пресс-служба лиги.

После этого матча «Нижний Новгород» вышел на четвертое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/bitva-za-chetvertoe-mesto-nizhnij-stavit-komandnyj-rekord-i-obhodit-mba/
БК МБА
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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