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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:19

Евгений Пашутин: «Парма» на правильном пути. С УНИКСом не хватило одного броска»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (82:89 ОТ).

«Спасибо болельщикам за такую поддержку и полный зал энергии! УНИКС — атлетичная и сбалансированная команда, мы готовились к такому сопернику, и ребята сегодня показали настоящую борьбу. Сегодня не было открытого баскетбола, постарались играть от защиты и контролировать матч. В стартовой четверти нам удалось это сделать и выйти в лидеры. После невынужденных потерь с нашей стороны УНИКС вернулся в игру и захватил лидерство. В третьей четверти мы вновь поговорили с командой и стали акцентировать большее внимание защите и контролю игры. К сожалению, за 13 секунд до конца основного времени не удалось реализовать все штрафные броски, у нас был большой шанс на другой исход матча.

Думаю, что мы сделали большой шаг вперед, если сравнить нашу первую игру с УНИКСом в этом сезоне. Мы добавляем, ребята объединились. Важность появления Айзеи Риза тоже нельзя не заметить — он добавил командой игры и хорошей атмосферы. Думаю, что мы на правильном пути, но сегодня, к сожалению, не хватило одного броска», — приводит слова тренера сайт Единой лиги ВТБ.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/anshlag-i-overtajm-v-permi-shestaya-podryad-pobeda-uniksa/
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
Евгений Пашутин
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