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Единая лига ВТБ

12 февраля, 22:56

Пашутин: «Защита и подбор — два ключевых момента, которые позволили «Енисею» заслужено победить»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Енисея» (76:81) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра была сложная. Мы знали, что так будет, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Пашутина. — В первом круге в Красноярске нам тоже было играть физически сложно. К такой игре готовились, в начале держали ритм, хорошо защищались. Но потом позволили подбирать на своем щите и дали соперникам много очков второго шанса. «Енисей» затянул нас в свой баскетбол: тягучий, с большим физическим контактом. И, конечно, наш процент реализации трехочковых сегодня был не самым высоким. Защита и подбор — два ключевых момента, которые позволили «Енисею» заслужено победить».

«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Пармы». Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведет с «Самарой» на выезде 28 февраля. «Парма» примет «Автодор» 26 февраля.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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