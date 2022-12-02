Базаревич — о победе над «Пармой»: «Попытались сделать все, чтобы игроки отошли от поражений и были свежими»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился эмоциями от победы над «Пармой» (83:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В Перми всегда приятно играть. Эта победа была очень важна для нас. Мы попали в очень тяжелую ситуацию — пятая игра на выезде, и были сложности. Попытались сделать все, чтобы игроки отошли от поражений и были свежими. И, в принципе, это сработало. Как обычно, атмосфера в «Молоте» отличная!» — цитирует пресс-служба лиги Базаревича.

«Самара» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» находится на восьмой строчке.

В следующем матче «Самара» сыграет против «Локомотива-Кубани» 9 декабря.