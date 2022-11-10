Главный тренер УНИКСа — матче с ЦСКА: «Мы встречаемся с лучшей командой чемпионата»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил готовность команды к предстоящему матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Мы встречаемся с лучшей командой чемпионата. У нас есть некоторые проблемы с травмами ряда баскетболистов, но мы будем готовы к матчу. Нам нужно сыграть гораздо лучше, чем в последних встречах, если мы хотим иметь шанс на победу», — цитирует тренера сайт лиги.

ЦСКА и УНИКС одержали по восемь побед на старте сезона Единой лиги, не потерпев ни одного поражения. Команды делят первое и второе места в турнирной таблице.