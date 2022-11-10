Райкович: «УНИКС тратит много энергии как в обороне, так и в нападении, и это стиль тренера Перасовича»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о настрое на предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС тратит много энергии как в обороне, так и в нападении, и это стиль тренера Перасовича. Ожидаю, что это будет настоящая битва, жесткая игра. Мы должны ответить, действовать жестко и подвижно, что поможет нам реализовать собственный план», — приводит слова тренера сайт лиги.

ЦСКА и УНИКС одержали по восемь побед на старте сезона Единой лиги, не потерпев ни одного поражения. Команды делят первое и второе места в турнирной таблице.