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Единая лига ВТБ

10 ноября, 16:52

Райкович: «УНИКС тратит много энергии как в обороне, так и в нападении, и это стиль тренера Перасовича»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о настрое на предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС тратит много энергии как в обороне, так и в нападении, и это стиль тренера Перасовича. Ожидаю, что это будет настоящая битва, жесткая игра. Мы должны ответить, действовать жестко и подвижно, что поможет нам реализовать собственный план», — приводит слова тренера сайт лиги.

ЦСКА и УНИКС одержали по восемь побед на старте сезона Единой лиги, не потерпев ни одного поражения. Команды делят первое и второе места в турнирной таблице.

БК УНИКС
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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