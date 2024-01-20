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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:23

Перасович — о Единой лиге ВТБ: «Конкуренция повышается и теперь каждый может обыграть каждого»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (64:61).

«Очень тяжелая и равная игра была, обе команды играли на грани фола. Сегодняшний уровень матча напоминал уровень Евролиги, мы ожидали такой матч, проявили интенсивность, жесткость, нашли способ одержать победу, чему я очень рад. В конце матча была ошибка судей, они остановили игру без свистка, поэтому нам засчитали очки после обсуждений.

Мы играли с концентрацией в переходах, поэтому получалось выходить на открытые броски Димитриевичу, Грину, то чего не хватало нам в прошлые встречи. Я знаю, что в этом году уровень соревнований поднялся, каждый может обыграть каждого, мы должны быть к этому готовы. На стадии плей-офф будет очень сложно, нам предстоит играть в топ-6 второй этап лиги и каждый матч будет как сегодняшний.

Конкуренция повышается, мы проиграли в двух прошлых матчах не потому что не было мотивации, мотивация не самый главный фактор, мы настраиваемся на каждый матч, но есть и другие причины, которые влияют на результат», — сказал Перасович.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. 23 января команда сыграет с МБА.

БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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