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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:15

«Самара» на выезде обыграла «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» дома проиграл «Самаре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 64:79. Встреча прошла на арене «Кристалл».

Больше всего очков в матче набрал разыгрывающий защитник самарцев Никола Ребич — 16. У саратовского клуба лучшим стал Доминик Мавра (15).

«Самара» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Автодор» — 10-й.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 64:79 (20:18, 16:15, 12:18, 16:28)

20 января. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Автодор
БК Самара
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